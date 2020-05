Ristoratori impoveriti e multati. La furia della Meloni: "Governo scandaloso"

Giorgia Meloni scende al fianco di ristoratori e commercianti piegati dalla crisi economica. E mette nel mirino un governo che non solo non aiuta gli imprenditori, ma addirittura li multa per aver osato protestare.

«Ristoratori e gestori di bar manifestano civilmente in piazza a Milano nel rispetto di tutte le norme anti-contagio e del distanziamento sociale e vengono multati per aver osato farlo. È scandaloso che questa sia la risposta dello Stato a chi chiede risposte concrete perché non sa più come andare avanti, vuole tornare a lavorare e non essere costretto a licenziare i propri collaboratori. È fuori dal mondo che gente onesta e che lavora chieda aiuti a fondo perduto e ottenga in cambio multe da 400 euro. La pazienza è finita» ha detto la presidente di Fratelli d'Italia.

Che poi va all'attacco pure sulla questione parrucchieri: «Migliaia di parrucchieri ed estetisti rischiano in questi giorni la chiusura definitiva della propria attività. Il Governo dia loro la possibilità di riaprire dal 18 maggio, rispettando le dovute disposizioni anti-contagio, o sarà complice di un’ecatombe di intere categorie lavorative. Servono risposte immediate prima che sia troppo tardi» scrive su Facebook la presidente di Fratelli d’Italia.