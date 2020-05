Caso Di Matteo, Daniela Santanchè a valanga sulla Rai. Perché tace?

Daniela Santanché attacca sul caso Bonafede-Di Matteo. Dopo lo scoop di Massimo Giletti domenica a Non è l'Arena, il caso della telefonata in diretta di Nino Di Matteo continua a far discutere. Il pm antimafia ha detto in diretta di essere stato scartato dalla presidenza del Dap dopo che gli era stato proposto dal Guardasigilli.

La vicenda, però, non ha avuto alcuna eco sul servizio pubblico. Come viene stigmatizzato dalla senatrice di Fratelli d'Italia. "È sconcertante come nell’edizione odierna del #Tg1 non si sia fatto cenno a quanto successo ieri sera nel programma di #Giletti - ha twittato lunedì la Santanché - una tv pubblica dovrebbe dare maggiore spazio a notizie così importanti. Porterò il caso in Vigilanza #Rai".