Cartellino giallo per il premier

Cartellino giallo per il presidente del Consiglio Giuseppe Conte. Grande partecipazione di cittadini, commercianti, professionisti e imprenditori questa mattina alla mobilitazione civica "Gli Italiani Non Vogliono Fallire", lanciata dai cittadini su spinta degli esponenti della Lega Simona Baldassare, eurodeputata, e Daniele Giannini, consigliere della Regione Lazio. L'iniziativa è stata indetta per lanciare un forte segnale al governo Conte sulla preoccupazione che le categorie produttive nutrono nei confronti degli impalpabili interventi dell'esecutivo per rilanciare l'economia. Oltre 15 mila persone stamane alle ore 12, in contemporanea, hanno metaforicamente manifestato, ognuno davanti alla propria attività o nella propria macchina, fotografandosi o filmandosi mentre esponevano un cartello giallo con tanto di ammonizione al Premier. Qualora non dovessero arrivare, in tempi brevi, concreti sostegni al rilancio dell'imprenditoria locale e, per tante aziende, la libertà di riaprire e produrre in sicurezza, assicurano gli organizzatori sulla pagina facebook, verrà dato nuovo slancio a una ulteriore mobilitazione civica. A quel punto il cartellino sarà rosso.