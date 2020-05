Il segretario del Pd voleva augurare buon 1 maggio all'Italia che resiste. Ma sbaglia foto e lo augura ai cinesi di Shandong. Nicola Zingaretti è inciampato in una epica gaffe proprio per la festa dei lavoratori, giornata simbolica della sinistra italiana. Di primo mattino il segretario Pd ha cinguettato su Twitter tutto orgoglioso: "Buon #PrimoMaggio all'Italia che resiste. Oggi più che mai vicini alle persone con l'impegno a creare lavoro. Per l'Italia, per la rinascita, per costruire fiducia". Ottimi propositi, tanto più che è allegata una foto di tre medici che si abbracciano sfiniti con tute, guanti, mascherine e perfino caschi isolanti. Si vedono solo i loro occhi, e indubbiamente sono a mandorla. La foto infatti è stata pubblicata dal Los Angeles Times il 17 aprile scorso e ritrae medici cinesi che a gennaio si abbracciavano in un ospedale di Zouping nella provincia dello Shandong. Per Zingaretti quindi prima i cinesi...