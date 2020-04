Vittorio Sgarbi è intervenuto a "L'Aria che tira", il programma di approfondimento politico di Myrta Merlino in onda ogni giorno su LA7: "Sul Mes, Berlusconi ha ragione e torto allo stesso tempo". Secondo il parlamentare le misure restrittive del governo sul Covid-19 sono determinate dalla paura e non dalla ragione: "Hanno leso numerosi diritti. La multa a chi passeggia è un crimine contro la ragione. Stare all'aria aperta in tre è più sano che stare a casa in tre.

"Cosa penso della posizione di Berlusconi sul Mes? Ha torto e ragione insieme. Ha torto perché come dicono i suoi alleati quei 36 miliardi dovrebbero essere senza condizionalità visto che siamo parte dell'Europa e i fondi sono europei e ha ragione perché un governo che non ha una lira e promette di dare 400 miliardi almeno ha qualcosa. Altrimenti sarebbe zero soldi meno 36 miliardi. Che a queste condizioni non sono da buttare. La politica dice che quei soldi devono essere dati senza condizionalità".