Myrta Merlino, la giornalista conduttrice de "L'Aria che tira", il talk mattutino di LA7, striglia in diretta il presidente del consiglio Giuseppe Conte. Durante la posa dell'ultimo pezzo di impalcato del nuovo ponte di Genova, costruito dopo il tragico crollo del ponte Morandi il 14 agosto 2018, Myrta Merlino si è collegata con l'inviato per ascoltare le parole del premier, ma davanti alle immagini di una folla di tecnici, fotografi e giornalisti, in parte senza guanti e mascherina, accalcati l'uno sull'altro, ha richiamato immediatamente il collaboratore: "Posso dire una cosa? Andrea non me ne frega niente di sentire le parole di Conte. Preferisco non averti in quell'assembramento. La trovo una cosa profondamente ridicola" e in un fuori onda: "È una follia!".