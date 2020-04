La misura è colma, migliaia di italiani sono in ginocchio. Giorgia Meloni si presenta sotto Palazzo Chigi per protestare contro il premier Giuseppe Conte e la Fase Due: "Fratelli d'Italia davanti palazzo Chigi (rispettando le normative) per rappresentare il dissenso delle migliaia di italiani che rischiano il lavoro. La pazienza è colma" scrive la leader di FdI su Facebook. Da settimane, veniva evocata la fine del lockdown in Italia. Poi il capo del governo ha convocato una conferenza stampa quasi a reti unificate per annunciare che con la fase 2 non sarebbe cambiato quasi nulla. "Più si prolunga la clausura, più questa pazienza si esaurisce" ha dichiarato la Meloni.

In un'intervista rilasciata La Stampa la Meloni ha spiegato: "Domenica qualcosa si è spezzato. Un presidente del Consiglio che con quella superficialità e così tanta leggerezza comunica la decisione di tenerci ancora chiusi in casa, francamente mi preoccupa". "L'aspettativa che il 4 maggio si sarebbe riaperto era stata creata dalla comunicazione del governo. Da settimane, per fini di propaganda, veniva evocata la fine del blocco. Dopodiché il capo del governo ha convocato una conferenza stampa quasi a reti unificate solo per farci sapere che in tutto il mondo gli chiedono gli autografi, e che la tanto attesa fase 2 ci consentirà di andare a trovare i parenti, perché nella sostanza nient'altro cambia. Non si ha idea della confusione che Conte ha creato. Io stessa, in diretta Facebook, sono stata subissata dalle richieste di chiarimento che purtroppo non potevo dare". "Penso - aggiunge Meloni - che il fattore tempo sia decisivo e che da parte del governo si stia sfidando la pazienza degli italiani. Più si prolunga la clausura, più questa pazienza si esaurisce. Decisioni così enormi possono venire accettate a patto che non si esageri e che venga indicato con chiarezza uno sbocco. A forza di suscitare illusioni e delusioni, come sta facendo da un mese e mezzo il governo, corriamo rischi gravissimi".