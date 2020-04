Rachele Mussolini fa gli auguri per San Marco. Gli sciacalli la mettono a testa in giù

Nel giorno di San Marco ha fatto gli auguri di buon onomastico su Facebook con particolare riferimento al papà delle sue figlie. Per questo Rachele Mussolini, consigliere comunale di Roma, è stata bersaglio degli sciacalli da tastiera che, sul social, l'hanno messa a testa in giù. Lei ha reagito con compostezza e ironia come riporta "7Colli", il blog diretto da Francesco Storace. "Non ho problemi - ha risposto la Mussolini - la mia permanente è forte e i capelli rimangono a posto anche con la testa al contrario".

Per approfondire leggi anche: Un piccolo Mussolini al Parlamento europeo

Con pacatezza ha spiegato perché non festeggia il 25 aprile: "Il 25 non festeggio per una questione familiare prima ancora che politica e mi pare ovvio - spiega Rachele Mussolini - Ma non condanno e non giudico chi va in piazza. Sono già tre anni che posto su Facebook gli auguri per S. Marco e non era mai successa una cosa simile". La Mussolini ha ricevuto qualche solidarietà anche da sinistra.