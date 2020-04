Iva, diritti d'autore e fondo perduto. La ricetta di Gasparri e Papatheu per la cultura

Forza Italia ha realizzato un progetto per la cultura, la musica, l’arte e lo spettacolo, messo a punto dai senatori Maurizio Gasparri e Urania Papatheu. Si tratta di 10 punti fondamentali per aiutare uno dei settori più colpiti dalla crisi economica dovuta all’emergenza Coronavirus.

Le proposte prevedono: l’Immediata attuazione della direttiva europea sul diritto d’autore; l’aumento delle dotazioni previste dall’art. 89 del decreto Cura Italia; la riduzione dell’IVA al 4% per tutto il comparto evitando trattamenti fiscali diversi; una revisione delle norme del decreto liquidità per i prestiti; l’erogazione di contributi a fondo perduto; la revisione delle norme sui pignoramenti limitandoli a una percentuale dei redditi; l’intervento sull’uso dei circa 70 milioni derivanti dalla attività dell’ex IMAIE da destinare al mondo dello spettacolo; inserire le imprese musicali negli interventi in corso e costituire un ulteriore fondo di emergenza di almeno 200 milioni per tutto il settore.

Per approfondire leggi anche: Gasparri: nessun hacker all'Inps

Prevedere un blocco delle tasse e dei contributi e utilizzare maggiormente i voucher; utilizzare più ampiamente il meccanismo del Tax credit ed estenderlo ad altri settori artistici e culturali. I senatori azzurri propongono inoltre di istituire un tavolo presso il Mibact per definire le modalità con cui gli eventi dal vivo e le riprese cinematografiche possano essere organizzati nei prossimi mesi. Tutte queste proposte saranno oggetto di discussione in vista del nuovo decreto, perché l’Italia deve ripartire anche da questi settori, fondamentali per la vita e l’economia del nostro Paese.