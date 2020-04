Le migliaia di mascherine del premier Giuseppe Conte non sarebbero bastate contro il coronavirus. Dopo il caso dell'agente della scorta del presidente del Consiglio (Giorgio Guastamacchia deceduto dopo essere stato contagiato) anche il cerimoniere di Palazzo Chigi è finito all'ospedale Spallanzani affetto da polmonite. A riportare la notizia è il sito di Francesco Storace 7Colli.it. "Si tratta di Enrico Passaro, capo ufficio vicario dell'Ufficio del Cerimoniale di Stato e per le Onorificenze" scrive 7Colli. "Passaro avrebbe superato per due volte il test del tampone, risultando negativo al Covid-19. Ma è ancora trattenuto presso lo Spallanzani, dove gli hanno diagnosticato una forte polmonite".