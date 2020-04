Tremonti sbotta in diretta. Cosa fa se c'è Monti in tv

Giulio Tremonti, ex Ministro dell'Economia, replica piccato a Myrta Merlino, padrona di casa del talk economico politico "L'Aria che Tira" ogni mattina su LA7. Invitato a parlare di Mes (Meccanismo europeo di stabilità), Tremonti ha rivelato: "Il Mes era in un cassetto, se Monti non lo avesse approvato sarebbe rimasto chiuso lì. Io sono sempre stato favorevole agli Eurobond", Myrta Merlino ha sottolineato che l'ex Presidente del Consiglio aveva diritto di replica e Tremonti, pensando che fosse in videocall, è sbottato: "No basta Monti. Se è in collegamento, io chiudo, me lo doveva dire".

La Merlino, stupita dalla veemente reazione, ha detto: "Ma perché? Il professore è un suo collega..." e l'ex Ministro: "Se viene Monti stacco e spengo la televisione".