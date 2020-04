La previsione choc di Casini: Conte via con i forconi

Il premier Giuseppe Conte sarà mandato via con i forconi. A pronunciare la profezia netta e definitiva sul governo è Pier Ferdinando Casini. In un'intervista ad Auguso Minzolini, sul Giornale, il senatore del Pd, ex presidente della Camera e protagonista del centrismo post-democristiano ha detto che l'esecutivo "è morto". E la maggioranza di cui lui stesso è esponente è destinata a crollare come il premier.

"Il governo Conte è morto. È già morto, anche se la crisi si consumerà tra uno, due mesi. E sarà determinata da un clima da rivolta sociale per cui Conte sarà costretto ad andarsene. Un po' come avvenne nel 2011 con Berlusconi. Solo che il Cav è una persona seria, che ha senso dello Stato, e dieci anni fa prese da solo la decisione di farsi da parte. Invece Conte, che non ha l'istinto del politico o dell'imprenditore, sarà mandato via con i forconi", sentenzia Casini evocando scenari lugubri.

La profezia dell'oracolo parlamentare viene pronunciata durante un incontro casuale ai Parioli, con Minzolini che racconta: "La previsione sulla bocca di un personaggio che dieci anni fa predisse tre mesi prima la fine del governo Berlusconi, non può che far drizzare le orecchie: «Un governo di unità nazionale con Draghi!», esclama. E se gli si fa presente che forse superMario potrebbe non essere disponibile, risponde: «Se lo chiamano in un momento del genere, come fa a dire di no?! Lo stesso capo dello Stato con un Paese in queste condizioni, se la situazione precipitasse, sarebbe costretto a prenderne atto. Discorso che vale pure per i grillini, che non potrebbero permettersi di restare alla finestra»".

Draghi. Ma non solo. Le ipotesi sono molteplici: "Un Conte ter con Pd, grillini e Forza Italia ma non credo che Renzi ci starà; la seconda è un governo di unità nazionale con Draghi premier e, magari, con dentro tutti i leader, solo che il Pd non vuole fare il governo con la Lega; la terza è un governo politico-istituzionale sostenuto da Pd, Renzi, Forza Italia e una parte di grillini, presieduto da un esponente del Pd (Zingaretti-Franceschini) o da un tecnico alla Draghi e con Conte agli Esteri". Tutto pur di non andare avanti così. "Conte arriverà al capolinea tra luglio e settembre quando la gente, dopo avere trascorso due mesi reclusa in casa, non avrà i soldi per andare in vacanza", profetizza l'oracolo Casini.