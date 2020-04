Matteo Salvini: il Paese è fermo ma mi processano per i migranti

Matteo Salvini intervistato da Massimo Giletti a Non è l'Arena chiede la testa di Walter Ricciardi, rappresentante italiano nel Comitato esecutivo dell'Oms e consigliere del ministro della Salute Roberto Speranza per l'emegenza Covid 19. "Uno dei consulenti del governo mette i tweet insultando Trump... c’è un paese come gli Usa, che dona decina di milioni di euro di aiuti all’Italia" e "un signore che lavora per il governo mette un tweet dove c’è gente che prende a pugni un pupazzo con la faccia di Trump", dice Salvini che precisa: "Dimissioni? Ma mi sembra evidente...".

Sulle riaperture della Fas 2 Salvini afferma: "Ascoltare e poi decidere. Anche oggi un grazie a chi sta lavorando e sono contento che proprio oggi regione Lombardia abbia stanziano 80 milioni di euro per stabilizzare medici e infermieri. In Austria già diversi negozi aperti, domani in Germania riaprono molto negozio ed è avviato il dibattito per la riapertura delle scuole. Funzionano fabbriche in tanti Paesi europei". "È vero che ci sono professori dicono bianco e altri che dicono nero - ha aggiunto - e quando litigano scienziati la cosa è preoccupante. Ci stiamo attrezzando per ascoltare e risolvere. È pieno di gente che chiede di uscire, di lavorare, perché quando alle promesse non seguono i fatti, quando liquidità diventa prestiti con tassi di interesse, quando non ti arriva la cassa integrazione".

Sull'Europa ribadisce: "Il Mes non sono soldi regalati ma prestati che dovranno essere restituiti con un certo interesse e a certe condizioni. Io ascolto tutti, ma prima viene l’interesse nazionale italiano". "Giorgetti favorevole al Mes light? La Lega ha una sola linea".

Il leader della Lega parla poi di Alessandro Di Battista: "Il virus arriva dalla Cina e guarda caso è l’unica economia cinese è l’unica che crescerà la ricetta di Di Battista è diamo il nostro futuro a loro. Io non voglio indebitare mio figlio con Pechino".

"In Italia qualcuno è fermo, qualcuno no, a me è arrivata la convocazione a Catania per il 4 luglio per andare alla prima udienza del processo in cui sono accusato di sequestro di persona per aver bloccato per 4 giorni lo sbarco di immigrati. A me sembra una cosa surreale con quello che sta accadendo", afferma poi il leader della Lega, Matteo Salvini, a "Non è l'Arena", parlando del processo sul caso Gregoretti.