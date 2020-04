Crolla Salvini, vola Di Maio ma la regina dei sondaggi è la Meloni

Giorgia Meloni resta la regina dei sondaggi ma il risultato più inatteso è quello di Luigi Di Maio che, dopo la caduta dei mesi scorsi, vola al secondo posto della classifica dei leader. I dati sono quelli del "Cruscotto" dell'Ipsos, che ogni settimana fotografa il gradimento dei leader dei partiti. La presidente di Fratelli d'Italia perde 4 punti rispetto all'ultima rilevazione ma rimane in testa (con 31 punti). Il ministro degli Esteri ed ex capo politico del M5S registra la performance migliore: guadagna dieci punti in un mese, supera Matteo Salvini e si piazza secondo con 30 punti. Segue il leader della Lega (a 29, perde 2 punti). Nelle altre posizioni del sondaggio, che non include il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, ci sono il numero uno del Pd Nicola Zingaretti, con 28 punti e il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi con 22 (entrambi in discesa di un punto). Chiude il leader di Italia viva Matteo Renzi, stabile a 10 punti.