"In tutto il mondo le Banche Centrali stampano moneta, la Bce fa quello che vuole Germania". Giorgia Meloni in un'intervista ad Agenzia Vista attacca l'Europa. "Le scuse di Ursula Von der Leyen? Sono ben accette, ma l'Europa deve decidere se vuole esistere o no" spiega la leader di Fratelli d'Italia. "Il Mes è un cappio al collo, Giuseppe Conte e il Movimento 5 Stelle non scappino dal voto parlamentare" sottolinea la Meloni che ribadisce che bisogna intervenire immediatamente con liquidità vera: "Servono contributi a fondo perduto per le imprese e meno burocrazia. No al bluff del Dl liquidità, serve libertà di impresa, lotta alla burocrazia e soldi subito". (agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev)