Fuga del premier da Montecitorio. Conte scappa dalla diretta tv sul "Giuseppi Hospital"

Giuseppe Conte si dà al fugone. Oggi a Montecitorio è in programma il Question Time sulla questione dell'approvvigionamento dei presidi sanitari da parte della Presidenza del Consiglio. Dopo l'inchiesta de Il Tempo a firma del direttore Franco Bechis sul cosiddetto "Giuseppi Hospital", la politica vuole vederci chiaro. Sul sito di Montecitorio, però, si legge che: “Si svolgerà oggi, mercoledì 15 aprile alle 16, il question time trasmesso dalla Rai in diretta televisiva dall’Aula di Montecitorio, a cura di Rai Parlamento. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Federico D’Incà, risponderà a interrogazioni sulle attività di approvvigionamento di presidi sanitari e di dispositivi di protezione individuale effettuate, già dal mese di febbraio 2020, ad uso della Presidenza del Consiglio dei ministri (Molinari – Lega). E sulla vicenda dell’acquisizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri di presidi medici e dispositivi di protezione individuale (Lollobrigida – FdI)”.

Come dire che il premier manderà avanti i suoi uomini e non risponderà. In compenso sentiremo il suo ministro Federico D'Incà che dovrà parare i colpi al governo. L'imbarazzo del governo è totale e si vedrà in diretta tv.