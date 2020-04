Conte risponda in Parlamento del "Giuseppi Hospital". Il question time di Fratelli d'Italia alla Camera

Il premier Giuseppe Conte risponda in Parlamento sulle scorte anti-Covid-19 di Palazzo Chigi mentre in Italia i medici lottavano a mani nude contro il coronavirus. Fratelli d'Italia dedicherà infatti il Question Time di domani a quanto sollevato nell'inchiesta pubblicata da Il Tempo a firma del direttore Franco Bechis. Il capogruppo del partito guidato da Giorgia Meloni, Francesco Lollobrigida, chiederà conto al capo del governo del perché il 26 febbraio Palazzo Chigi ha provveduto a ordinare mascherine, quintali di guanti, gel e bombole di ossigeno e solo due settimane dopo avrebbe chiesto a Consip di fare la stessa cosa per tutti gli italiani.

Ecco il testo del Question Time al premier Giuseppe Conte di domani che porta la firma, tra gli altri, di Lollobrigida, Meloni e Rampelli che chiede al capo del governo di fare chiarezza sul suo operato.

"al Presidente del Consiglio dei Ministri - Per sapere - premesso che:

dalla dichiarazione dello stato di emergenza nazionale avvenuta lo scorso 31 gennaio ai primi decreti del mese di marzo del Presidente del Consiglio, gli organi di stampa danno testimonianza di uno stato di allerta sanitaria a garanzia esclusiva della presidenza del Consiglio;

a fine febbraio, nel momento di massima allerta per gli italiani, caratterizzata da carenza di presidi medici sanitari e dispositivi di sicurezza a tutela della salute per far fronte all’emergenza, sarebbe stato allestito un vero e proprio arsenale con cui “resistere nel bunker anche per lunghi mesi”, così come racconta l’inchiesta del direttore de “Il Tempo”, ripresa da diversi organi di stampa;

sarebbero state ordinate mascherine, gel, guanti, camici, bombole di ossigeno in quantità industriale, tutte ad esclusivo vantaggio della Presidenza del Consiglio, tenendo nascoste agli italiani, informazioni riservate che sarebbero state utili per affrontare in modo tempestivo l’emergenza;

inoltre, dalla stessa inchiesta emerge che nella sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri di via della Mercede 96, dove è ubicato “l’Hospital”, sono state compiute velocemente delle modifiche di suddivisione degli spazi, sono stati isolati dei locali accuratamente adibiti per il contenimento del contagio in caso di persone sospette;

considerata poi l’ingente acquisizione di materiale sanitario, si presume che oltre alla salvaguardia del Premier, sia stata assicurata anche quella dei troppi residenti con nuovi ospiti in pianta stabile;

ai primi di marzo palazzo Chigi aveva già le prime protezioni necessarie e solo successivamente ha pensato anche agli altri italiani, chiedendo a Consip di fare una gara;

si tratta di accuse gravi e puntuali, mosse attraverso l’inchiesta giornalistica al premier, per questo occorrono risposte certe ed esigiamo che venga fatta chiarezza:-

se sia vero quanto denunciato dagli organi di stampa e citato in premessa, e se non ritenga necessario fare chiarezza sulla vicenda che vede coinvolti il presidente del Consiglio e i suoi collaboratori".

“Domani durante il QT alla Camera dei deputati Fratelli d'Italia interrogherà il governo su quanto denunciato dal quotidiano Il Tempo, ripreso successivamente anche da altri organi di stampa. Chiederemo cioè se sia vero che a fine febbraio sarebbe stato allestito un presidio sanitario fatto di mascherine, gel, guanti, camici, bombole di ossigeno, tutte a vantaggio della Presidenza del Consiglio, non informando gli Italiani in modo adeguato, sui rischi reali nè tanto meno metterli in condizione di dotarsi di analoghi strumenti per affrontare l'emergenza - spiega Lollobrigida in una nota - Vedremo se il Presidente Conte, che tace su questa vicenda, avrà il coraggio di venire in aula a raccontare il suo punto vista in diretta TV o se si nasconderà. Lo sfidiamo a venire lui, come è nelle sue facoltà, a rispondere alla Camera, e a chiarire se sia o meno in grado a spiegare tutti i contorni di una vicenda che al momento lascia tutti stupefatti". Palazzo Chigi ieri ha rilasciato un comunicato per rivendicare il diritto di attaccare l'opposizione durante le comunicazioni istituzionali a reti unificati "per smentire le fake news", si legge nella nota. Ma su questa vicenda non ha speso una parola.