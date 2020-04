Tremonti a Conte: ma che c... dici sul Mes?

Giulio Tremonti asfalta Giuseppe Conte sul Mes. E smaschera il premier sulla sua fake news. Non si placa la bufera scatenata dalle parole di Conte sulla nascita del Mes. Dopo l'attacco in diretta tv a Meloni e Salvini, arriva a fare chiarezza Giulio Tremonti che racconta come sono andati i fatti tra il 2011 e il 2012 e, soprattutto, a chi è da attribuire la paternità del fondo salva-Stati così come oggi in vigore.

Giorgia Meloni posta sul suo Instagram il video di Giulio Tremonti commentandolo così: "Mes approvato nel 2011 dal centrodestra? Tremonti smonta clamorosa bufala. Il professore Giulio Tremonti racconta in un minuto la verità sul MES: 1) Il Governo di centrodestra parlò sempre e solo di istituire un Fondo Salva Stati finanziato con Eurobond. 2) Gli Eurobond spariscono dal dibattito nel 2012 con il Governo Monti. 3) L'attuale versione del MES fu trattata, firmata e voluta dal Governo Monti che lo trasformò da Fondo Salva Stati a una sorta di recupero crediti delle banche tedesche".