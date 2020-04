FdI all'assalto di Conte: ha pensato solo a se stesso. Interrogazione sull'ospedale del premier

L'"ospedale personale" del premier Giuseppe Conte denunciato da Il Tempo fa infuriare l'opposizione. Durissimo il capogruppo alla Camera di Fratelli d’Italia, Francesco Lollobrigida, che accusa il capo del governo di aver pensato solo a se stesso e non al popolo. La vicenda è quella raccontata dal direttore de Il Tempo Franco Bechis, ovvero che mentre i medici lottavano a mani nude contro il coronavirus Palazzo Chigi aveva comprato mascherine, quintali di guanti, gel e bombole di ossigeno. Acquisti effettuati circa due settimane prima che il governo chiedesse a Consip di cercare di fare la stessa cosa per tutti gli altri italiani.



Lollobrigida oggi, lunedì 13 aprile, ha pubblicato su Facebook un video girato proprio davanti a Palazzo Chigi: "Siamo qui per chiedere a Conte se è vero che mentre in Italia si diceva che l'unico virus pericoloso era il razzismo e si spedivano le mascherine in Cina qui si acquistavano le FFP3 e tutto ciò che serve per salvaguardare la salute del presidente del Consiglio e chi lavora con lui. Non c’è nulla di male a preoccuparsi per la propria salute. Ma quello che è grave è che queste informazioni non le abbia condivise col popolo italiano".

Domani, alla ripresa dei lavori parlamentari, ha annunciato il capogruppo di Fratelli d’Italia, sarà presentata un’interrogazione parlamentare al premier: "Troppe vite umane perdute, troppi medici e infermieri lasciati soli. Potevano essere salvate delle vite".