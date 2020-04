Fiducia sul Cura Italia, bomba di Salvini al Senato. Perché è una presa in giro

Fiducia al Senato. Matteo Salvini dichiara guerra al Cura Italia. E spara a zero su tutto: Cura Italia, Unione Europea, Mes e governo Conte. Fino a minacciare di presentare una mozione di sfiducia se Conte «Perché votiamo no a questo decreto? Perché è una presa in giro per milioni di italiani che non vedranno una lira. Speriamo che facciate bene al prossimo e lo voteremo. Bisogna fare in fretta, inizia a essere lungo un mese di sequestro. Nel decreto non c’è una lira per i sindaci e per i medici, non basta dire che sono eroi. Siamo in tempo di guerra e stiamo ancora in ostaggio dei no dei sindacati. Prima di promettere in diretta tv le cose si fanno, lo dico al presidente Conte».

Per approfondire leggi anche: Altro che decreto Cura Italia

E poi arrivano le stoccate all'Europa: «Sono stufo di avere il permesso dell’Europa per salvare la vita, i negozi e il lavoro degli italiani. Il Parlamento olandese ha votato due volte per dire al governo cosa può o non può fare nelle trattative con Bruxelles. Che piaccia o meno stanno portando avanti quello che il popolo olandese vuole. Noi non abbiamo dato nessun mandato, a nome del popolo italiano, a Conte e Gualtieri: se firmeranno anche mezzo Mes porteremo la sfiducia in questo Parlamento, perché se ne stanno fregando di quello che vogliono gli italiani. I posti letto in Europa dal 2000 sono scesi da 5,7 a 5 per abitante, per tenere fede ai vincoli di spesa. Spero che gli europeisti abbiano capito che se Ue è fame, morte e sacrificio non è il futuro da lasciare ai nostri figli».