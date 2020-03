Quando riapriranno negozi, ristoranti e centri estetici? Il calendario del governo

Le misure restrittive per l'emergenza coronavirus resteranno in vigore almeno fino a Pasqua, domenica 12 aprile. Ma l'orientamento del governo, che si riunirà tra domani e giovedì per il consiglio dei ministri che dovrebbe estendere le misure fino al 18 aprile, è che le limitazioni si prolungheranno a maggio inoltrato.

Nei giorni successivi al 18 aprile potrà essere valutata la riapertura di attività legate alle filiere dell'alimentare e del farmaceutico finora escluse dai servizi essenziali, riporta il Corriere, come industrie chimiche e meccaniche, vincolate comunque al rispetto della distanza di sicurezza e all'uso di mascherine e altri dispositivi. In fondo alla lista delle riaperture ci sarebbero discoteche, pub, locali ma anche bar e ristoranti, palestre, centri estetici, parrucchieri.

Quando potrebbe finire la quarantena in Italia? "Bisogna ragionare in termini di proporzionalità. Sarebbe stato un errore introdurre immediatamente una chiusura totale del Paese. Inoltre, è impossibile assumere un impatto economico di questo livello troppo prolungato. Dovrebbe essere fatto gradualmente", ha detto ieri il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, in un'intervista a 'El Pais'. "Quando abbiamo visto che il contagio era diffuso, le misure di restrizione che avevamo adottato in Lombardia sono state assunte da tutto il Paese. Questo fino a quando abbiamo capito che era necessario essere più radicali e abbiamo imposto la chiusura di attività non essenziali. Ma, insisto, sono misure che devono essere graduali", ha aggiunto.