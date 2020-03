Rivolta dei virologi contro Matteo Renzi: folle riaprire scuole e fabbriche

Scienziati contro Matteo Renzi e la sua proposta di riaprire fabbriche e scuole. Sono diversi i virologi e gli epidemiologi che stanno replicando alla "cura choc" per il coronavirus del leader di Italia Viva. "Pensare di riaprire le scuole il 4 maggio è una follia e fare proclami in questo momento è sbagliato. Dobbiamo essere cauti, come facciamo a riaprire le scuole se non abbiamo dati né certezze? Non diamo false illusioni e speranze", ha dichiarato Pierluigi Lopalco epidemiologo dell'Università di Pisa.

Per Fabrizio Pregliasco, virologo "pensare di riaprire le scuole è prematuro. È giusto pensare al futuro ma serve molta attenzione. Questo virus non ce lo toglieremo dai piedi velocemente, ma in questa fase è necessario agire per poter arginare la dimensione dei morti che c'è stata in Lombardia".

Gianni Rezza, epidemiologo e direttore del dipartimento Malattie Infettive dell'Istituto superiore di sanità, ha risposto all'ex premier durante Coffee Break su La7: "Non possiamo tenere l'Italia chiusa per sempre, ma occorre vedere prima gli effetti delle misure importanti messe in campo dal governo. Poi si possono studiare provvedimenti magari 'stop and go' o misure complementari".

Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe che si occupa di politica sanitaria, attacca Renzi: "Riaprire prima di Pasqua? Governo e Parlamento decidano quante fite umane vogliono sacrificare per far ripartire l'economia. Renzi dalla tragedia di Bergamo non ha imparato nulla".