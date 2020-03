Matteo Salvini viene duramente attaccato da Gianluca Perilli durante la seduta per l'informativa urgente del premier Conte sull'emergenza coronavirus in Senato e scoppia la bagarre in aula. "Ci deve essere coerenza, i comportamenti devono essere credibili" dice il capogruppo M5S Gianluca Perilli nel corso dell'intervento. "Senatore Salvini si ricorda quando diceva che bisognava riaprire tutto? Lei è un monumento all'incoerenza. Si può fare finta che la pensiamo tutti allo stesso modo, ma io non faccio finta", ha detto il senatore pentastellato facendo insorgere i parlamentari del Carroccio e delle altre opposizioni.

Le urla hanno costretto la presidente Elisabetta Casellati a intervenire: "Senatori per cortesia. Abbiamo detto collaborazione. Tenete le mascherine o smettete di urlare. Se devo interrompere l'aula ditemelo", ha detto.