Il Tar salva la Rai: addio maxi-multa per il pluralismo violato

Decisione monocratica: il 15 aprile l'udienza per la valutazione collegiale in camera di consiglio del ricorso

Sospiro di sollievo a viale Mazzini. La maxi-multa da 1,5 milioni comminata il mese scorso dall'Agcom per la violazione del pluralismo in tv è congelata. Merito del Tar del Lazio, che ha accolto con un provvedimento monocratico (l'udienza collegiale per l'esame della pratica è fissata per il prossimo 15 aprile) il ricorso della tv di Stato.

Secondo il tribunale amministrativo, "sussistono i requisiti di estrema gravita' ed urgenza anche in considerazione della natura e della entita' degli adempimenti la cui esecuzione viene posta a carico della Rai Radiotelevisione Italiana Spa entro il termine di 30 giorni". Da cui la decisione di sospendere tutto, almeno fino al 15 aprile