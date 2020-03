Decreto Coronavirus, Fontana contro Conte: bozza pasticciata

La bozza del decreto trapelata dal governo con la stretta sulle misure anti-coronavirus in Lombardia e in undici province del nord non convince il governatore Attilio Fontana. "Non posso non evidenziare che la bozza del Decreto del presidente del Consiglio è, a dir poco, 'pasticciata' e necessita da parte del governo di chiarimenti per consentire ai cittadini di capire cosa si può fare o meno".

Il presidente della Regione Lombardia, in isolamento dopo la positività al Covid19 di una sua collaboratrice, evidenzia che "la confusione è evidenziata anche dalle moltissime chiamate che stanno giungendo al mio telefono e a quello di chi da giorni è al mio fianco per affrontare questa emergenza". In ogni caso, continua, "la bozza del provvedimento del governo, che ho ricevuto solo in serata, sembra andare nella direzione del contenimento della diffusione del virus, invitando, con misure più incisive, i cittadini alla prudenza".