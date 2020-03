Lasciate a casa pure i genitori

La chiusura dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado e nelle università italiane per ora fino al 15 marzo decisa dal governo per limitare il numero di contagi da Covid-19 e contenere l’emergenza Coronavirus rischia di mettere in ginocchio centinaia di famiglie italiane. Per questo il governo sta già studiando sostegni economici. È la viceministra all’Economia Laura Castelli a rispondere agli appelli del segretario del Pd Nicola Zingaretti, della presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni e del leader della Lega Matteo Salvini. «È in via di definizione - rivela la Castelli - una norma che prevede la possibilità per uno dei genitori, in caso di chiusura delle scuole, di assentarsi dal lavoro per accudire i figli minorenni». E la ministra della Famiglia Elena Bonetti aggiunge: «Ho già proposto sostegno economico per le spese di babysitting e estensione dei congedi parentali per le lavoratrici e i lavoratori».

Misure che vanno incontro a quanto proposto dalla Meloni. La leader di FdI aveva infatti chiesto al governo, con una lettera inviata a Palazzo Chigi, alcune misure a «sostegno delle famiglie: congedo parentale coperto dallo Stato al 70% o in alternativa un contributo di 500 euro al mese per coprire le spese di babysitting per tutte quelle famiglie che hanno in casa un minore di 14 anni e nelle quali, fatto salvo per i nonni e i disabili, tutti i maggiorenni lavorano; sospensione e ricalcolo del pagamento delle rette scolastiche nei confronti delle scuole sia pubbliche che private per il periodo corrispondente alla chiusura e conseguente ristoro alle strutture scolastiche da parte dello Stato; sostegno alle aziende: abolizione temporanea del decreto dignità per rendere facili le assunzioni in sostituzione, liberalizzando quegli strumenti a partire dai voucher che consentono di assumere personale per periodi brevi». «Come detto in più occasioni - ha scritto la Meloni nella lettera inviata a Palazzo Chigi - Fratelli d’Italia...

