Il ministro Gualtieri entra alla Camera al posto di Gentiloni. Avanti nello spoglio delle schede

Lo spoglio delle schede per scegliere chi prenderà il posto alla Camera di Paolo Gentiloni, diventato commissario europeo, è in corso. E il ministro dell'Economia, Roberto Gualtieri del Pd, è nettamente avanti rispetto all'avversario principale Maurizio Leo del centrodestra. Secondo quanto trapela da fonti interne al Partito democratico il ministro sarebbe avanti con un margine abbastanza ampio da confermarne la vittoria. Il M5s, invece, con la candidata Rossella Rendina non sarebbe mai stata in partita.