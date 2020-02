Contagiata dai social: incredibile post di Stefania Pezzopane, per cosa esulta

Mentre il paese è in ansia per l'emergenza coronavirus c'è qualcuno che festeggia. È la deputata del Pd, Stefania Pezzopane, ex presidente della provincia de L'Aquila durante il terremoto, nota anche alle cronache di gossip per la relazione con l'ipertatuato ex modello Simone Coccia Colaiuta.

Per cosa esulta la Pezzopane? Per una manciata di like. "RINGRAZIO TUTTI I MIEI 29.985 FOLLOWERS DI FACEBOOK. Grazie a voi sono la più seguita e con più like tra i politici aquilani", ha scritto su Facebook postando un articolo del Messaggero sui politici locali più social, con inevitabile sfoggio di emoticon tra sorrisi e bicipiti in trazione. Spesso i politici sono scollegati dalla realtà, ma ben connessi sui social.