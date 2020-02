Il direttore de Il Giornale Alessandro Sallusti sbrocca alla Sardina Lorenzo Donnoli: "Questo signore che dà lezioni di competenza ed etica si rende conto della sequenza di str***** che ha detto in un minuto e mezzo?". Lo scontro feroce va in scena su La7 a L'Aria che Tira. "Non c'è una cosa che sta in piedi, lei è un arrogante e un bugiardo, non sa neanche cosa sta dicendo, e non glielo dico perché mi sta antipatico".