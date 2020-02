Pandemonio sul Conte Ter. Gasparri massacra il governo

Sull'ipotesi Conte Ter si scatena il pandemonio. Mentre il premier Conte prova a conquistare nuovi sostenitori "responsabili" al Senato per sostituire Italia Viva - e scoppia il giallo dell'audio del portavoce Rocco Casalino - il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri in un tweet massacra Conte e il governo: "Meglio rischiare di cadere sul campo in modo dignitoso, che illudersi di sopravvivere in modo vergognoso #responsabili ? Ma no, eterni venduti che affondano credendo di galleggiare".

