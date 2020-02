Allarme in via della Scrofa: sei buste sospette nella sede di Fratelli d'Italia

Sei buste sospette sono state recapitate in via della Scrofa, a Roma, nella sede di Fratelli d'Italia. Sono in corso accertamenti sul contenuto dei plichi da parte delle forze dell’ordine per capire se si tratti di una minaccia concreta contro il partito guidato da Giorgia Meloni.

Nei giorni scorsi, invece, la Procura di Roma ha aperto un fascicolo sulle minacce al quotidiano la Repubblica, al direttore Carlo Verdelli e al fondatore Eugenio Scalfari. Al vaglio degli investigatori, anche in questo caso, una serie di buste sospette e un allarme bomba del 15 gennaio scorso, rivelatosi infondato, segnalato alla redazione con una telefonata anonima.