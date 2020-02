Erasmus tra Nord e Sud d'Italia, le Sardine copiano Forza Italia: ecco la prova

Le Sardine copiano Forza Italia. No, non è uno scherzo. I giovani "pesciolini" simbolo del nuovo vento che soffia a sinistra sono a caccia di idee nuove con cui rilanciare il Paese. Così hanno proposto al ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, di istituire un nuovo tipo di Erasmus, non più tra Italia e resto d'Europa, ma tra le regioni del Nord e quelle del Sud, dove potranno andare a studiare per arricchirsi culturalmente e magari scoprire una parte d'Italia che non conoscevano. Peccato che l'aveva già proposto il partito di Silvio Berlusconi. Per la precisione, la proposta era stata fatta ad ottobre scorso dalla capogruppo in Senato Anna Maria Bernini, che l'aveva anche inserita nel suo disegno di legge Giovani.

Ecco quanto si legge nel testo del ddl firmato dalla Bernini all'art.10 comma 1: "Al fine di premiare e sostenere gli studenti che hanno già dimostrato il proprio valore e che vogliono proseguire il percorso di studio o attraverso la stesura di una tesi di ricerca o implementando la propria preparazione attraverso corsi altamente qualificanti (...) è istituito presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il Fondo Erasmus Italia, con una dotazione di 50 milioni di euro (...), per lo svolgimento di un periodo di ricerca (...) o per iscriversi e frequentare un corso di alta formazione, master di 1° o 2° livello, in un istituto ubicato in una regione differente rispetto a quella di residenza".

La Bernini ci ha riso su con un tweet: "Lo ammetto la proposta delle sardine di un #Erasmus nazionale è probabilmente la loro prima idea interessante. Tanto interessante che l’avevo già proposta nel mio #DdlGiovani nell'ottobre scorso".