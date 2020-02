Fratelli di Italia si schiera con i grillini contro la delibera del Senato che vuole riesumare i vitalizi. Così Giorgia Meloni brucia Matteo Salvini e la sua Lega che di fronte alle ipotesi di rimettere in tasca agli ex senatori i vecchi super assegni vitalizi tagliati meno di un anno fa, sono stati finora zitti. La Meloni invece interviene con decisione assumendo una posizione piuttosto popolare anche se spacca il centrodestra, perché a spingere per quella delibera era la commissione giurisdizionale guidata dal forzista Giacomo Caliendo.

Giorgia però non ci sente proprio, e anzi rivendica fin dall'inizio quella battaglia che ne ha fatto una vera e propria grillina. "Come Fratelli d'Italia", scrive su Facebook, "siamo stati i primi a portare in Parlamento la battaglia per abolire le pensioni d'oro e i vitalizi. Lo abbiamo fatto con una convinzione: non ci sono cittadini di serie A e di serie B ed è compito dello Stato garantire un trattamento il più equo possibile a tutti. E che sia un dovere della politica e di chi rappresenta le Istituzioni dare l'esempio. Tanti passi in avanti sono stati fatti in questi anni e sarebbe sbagliato tornare indietro. Per questo, se il Senato della Repubblica dovesse decidere di ripristinare i vitalizi per gli ex senatori, ci troveremmo di fronte al ritorno di un privilegio fuori dalla storia e che non ha nessuna ragione d'essere. Soprattutto in un tempo nel quale si fatica a trovare lavoro e le giovani generazioni non hanno nessuna certezza di arrivare ad una pensione, figuriamoci decente. Mi auguro che in Senato prevalga il senso di responsabilità e che questa scelta non venga fatta. Gli italiani non lo perdonerebbero".