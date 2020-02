Grazie all'addio della Gran Bretagna ritrova una poltrona l'ex Pd candidato da Emanuel Macron, quando Sandro Gozi decise di tradire il suo partito e il suo paese per cercare fortuna elettorale in Francia. Candidato alle europee, non ci riuscì perché gli elettori lo trombarono. Ma la Brexit ha fatto il miracolo regalandogli una poltrona. Con l'addio degli inglesi infatti restano vuote 73 postazioni nell'Europarlamento. Di queste 46 sono state congelate, ad eventuale disposizione di nuovi paesi che dovessero entrare nell'Unione europea. Le altre 27 invece vengono divise fra i paesi oggi partecipanti. Una di quelle che toccano alla Francia andrà appunto a Gozi, già fedelissimo di Matteo Renzi. In compenso una delle tre che spetteranno all'Italia avrà un pizzico di sapore francese. Toccherà infatti al giovane sovranista leghista Vincenzo Sofo, noto soprattutto per essere il fidanzato della bella Marion Marechal Le Pen (oggi si fa chiamare solo con il primo cognome), nipote della leader del Front National, Marine Le Pen.