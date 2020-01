Alba Parietti, che gaffe: se il popolo è ignorante il voto è illegittimo. E la Palombelli...

Tra una stoccata contro Matteo Salvini e un'intemerata contro la destra Alba Parietti la spara grossa. Durante il suo intervento a Stasera Italia la showgirl col cuore a sinistra arriva a dire che "finché una popolazione non ha adeguata istruzione non può essere in grado di votare in modo legittimo". Sì, avete capito bene, il popolo ignorante vota male, ma solo quando vota in una direzione.

La conduttrice Barbara Palombelli non infierisce ma non evita di sottolineare lo scivolone dell'Alba nazionale: "Così metti in discussione il suffragio universale...". Lo sfondone non è passato inosservato sui social network dove il video della performance rimbalza di profilo in profilo tra le proteste della rete.