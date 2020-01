"Io premier?". Giorgia Meloni non si nasconde

Giorgia Meloni futuro premier? Perché no. È la stessa leader di Fratelli d’Italia a non escludere questa eventualità intervistata a Fuori dal Coro su Rete4. «Le dico che è una cosa che mi fa tremare i polsi avere nelle mani il destino del paese, ma sono una persona pronta a misurarsi. Penso che ci siano le condizioni per una donna, poi dipende dai cittadini». Poi ha rivendicato il successo di FdI: «Noi, più di raddoppiare i nostri voti, cosa potevamo fare?». «Non credo che questo infastidisca qualcuno - ha aggiunto - non sarebbe intelligente. L’obiettivo è governare e per farlo abbiamo bisogno di numeri importanti per poter fare le cose di cui questa nazione ha bisogno. Dobbiamo crescere tutti, non uno a discapito dell’altro».