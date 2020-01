Disastro 5Stelle in Calabria: dal 47 al 7%. Traditi pure da chi prende il reddito di cittadinanza

In Calabria sono 173.977 beneficiari di reddito di cittadinanza e pensione annessa. Ma solo 50mila persone hanno votato per il Movimento 5 Stelle che alle amministrative registra un tonfo con pochi precedenti: dal 43% al 7%. Il provvedimento simbolo dei grillini al potere, quindi, non ha pagato granché in termini elettorali. Il candidato presidente il docente universitario Francesco Aiello ha raccolto 48.784 voti e nessun seggio in Consiglio regionale.

Secondo i dati Inps in Calabria sono 166.774 le persone con reddito di cittadinanza (importo medio di 519,40 euro) e 7.203 le persone con la pensione di cittadinanza (238,35 euro). Il Movimento 5 stelle aveva registrato il 43,39% alle politiche del 2018, e poi un primo netto calo, il 26,69%, alle europee dello scorso anno, e quindi il 6,27% di ieri. Un tracollo che costa ai grillini di governo un redde rationem dopo l'addio - prima della debacle - di Luigi Di Maio al ruolo di capo politico e l'interim a Vito Crimi.