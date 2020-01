Tutti a dichiarare e in Parlamento non c'è nessuno. Lo scandalo della Camera deserta

Tutti impegnati a dichiarare, analizzare, fare distinguo, esultare per la vittoria o minimizzare gli effetti della sconfitta. E in Parlamento non c'è nessuno. Bel messaggio quello che la classe politica sta mandando ai cittadini all'indomani delle elezioni regionali in Emilia Romagna e Calabria.

Quella che vedete è l'aula della Camera dei deputati oggi pomeriggio immortalata da Filippo Sensi, parlamentare e blogger di NOMFUP. Enrico Costa sta illustrando agli scranni vuoti la sua proposta di legge sulla prescrizione, concorrente di quella voluta dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede e dal Movimento 5 Stelle. Eppure si tratta di uno dei temi cruciali su cui si confronterà il governo. Il Pd, dopo la vittoria di Stefano Bonaccini in Emilia Romagna, ha già battuto cassa col Movimento 5 Stelle chiedendo di fare un passo indietro proprio sulla giustizia. Disertando però l'aula, come le altre forze politiche.