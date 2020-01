Lega-Pd, botte da orbi nel giorno del silenzio. Salvini: avviso di sfratto al governo

Alla vigilia del voto in Emilia-Romagna e Calabria è scontro tra Lega e Pd sul silenzio elettorale. A dare il la alla polemica è la Lega che accusa il candidato del centrosinistra in Emilia, Stefano Bonaccini, di non aver disattivato le inserzioni a pagamento sul web, annunciando così di riattivare i propri Ads su Facebook e sulle altre piattaforme. Il candidato dem si difende così: "La Lega (...) ha fatto della sistematica violazione di queste regole il proprio abituale comportamento. E il suo leader non ha mai rispettato il silenzio elettorale nemmeno da ministro degli Interni, quando avrebbe dovuto svolgere una funzione di garanzia per tutti".

Poi una serie di tweet di Matteo Salvini manda su tutte le furie i dem. "Prima li mandiamo a casa domenica e poi andiamo a dare l'avviso di sfratto anche al governo tasse, sbarchi e manette", scrive il leader della Lega nel giorno del silenzio elettorale. "Ovunque in Emilia-Romagna e in Calabria mi chiedono più sicurezza, mentre i vari Conte, Renzi e Zingaretti vogliono cancellare i Decreti Sicurezza...", è un altro tweet del senatore.

Silenzio elettorale amaro anche per il movimento delle Sardini. Il flash mob programmato oggi alle 12 al Papeete è saltato per il divieto della Questura. Così Mattia Santori, Andrea Garreffa, Roberto Morotti, e Giulia Trappoloni, i quattro leader del movimento, hanno fatto un tuffo nel mare di Milano Marittima. Buon augurio o un antipasto della doccia gelata dopo il voto?