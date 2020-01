C'è un'eroina in Forza Italia

«Conosco Jole Santelli da 26 anni. E non me l’ha mai data». Silvio Berlusconi non è nuovo a battute di questo tipo. E anche ieri, a Tropea, non si è risparmiato, scherzando sul suo rapporto con la candidata del centrodestra in Calabria. Il pubblico accorso per ascoltare il comizio è scoppiato in una risata e sono partiti gli applausi. Anche la deputata azzurra ha sorriso divertita, segno che non si è per nulla offesa. Il Partito democratico e il Movimento 5 stelle, invece, sono subito partiti all’attacco. Definendo «squallide» e «umilianti» per le donne le parole del leader di Forza Italia.

L’intervento dal palco di Berlusconi in sostegno della Santelli, in realtà, è stato molto di più di questa battuta. Le frasi utilizzate dal Cav sono state un lungo elogio della candidata governatrice: «L’ho avuta non solo come parlamentare nei miei gruppi ma anche nei miei governi come sottosegretario alla Giustizia. Bene, ha una capacità straordinaria di individuare nei problemi le cose più importanti e le persone più capaci nel trovare le soluzioni e metterle in pratica....

