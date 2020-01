Matteo Salvini umilia le Sardine. Cosa dice ai pesciolini

«Mi è spiaciuto che a Bibbiano, dove tutti avrebbero dovuto unirsi perché c’è un inchiesta dei carabinieri e della Procura, che le Sardine fossero in un’altra piazza, a far casino, non gli rende onore. Poi se al primo punto c’è cancellare i decreti sicurezza, siamo lontanissimi». Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, nel corso di Dritto e Rovescio su Rete4, rispondendo a una domanda sulla contro-manifestazione in vista delle elezioni regionali in Emilia-Romagna.

E ancora: «L’altro ieri Sinisa Mihajlovic ha osato esprimere le sue preferenze per me, la Lega e per Lucia Borgonzoni. Gliene hanno dette di tutti i colori, anche tirando in ballo la sua malattia. Questo è fomentare odio». Lo ha detto il leader della Lega a chi sostiene che il leghista fomenti l’odio.