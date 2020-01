L'ennesima polemica in Rai esplode per il collegamento di Porta a Porta nell'intervallo della partita Juventus-Roma di Coppa Italia con un'anticipazione dell'intervista a Matteo Salvini sulle regionali. Le opposizioni impazziscono: Pd e Iv esplodono e attaccano la Rai dopo la messa in onda. "Un solitario comizio" denuncia il segretario del Pd Nicola Zingaretti. "Rai mai così in basso", aggiunge, e il segretario della commissione di vigilanza, Michele Anzaldi, di Italia Viva, suggerisce di chiedere di "rimuovere Foa dal Cda per dare all'azienda un vero presidente di garanzia". A tarda sera il conduttore Bruno Vespa ammette una "svista" nel concedere a Salvini spazio e promette che proporrà alla rete "di riequilibrare le posizioni".