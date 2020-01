M5s e fratelli coltelli. Patuanelli irride Fioramonti: pensava ci mettessimo in ginocchio...

Fratelli coltelli nel Movimento 5 Stelle. Il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, ha rilasciato un'intervista a Repubblica nella quale ha spiegato i motivi dietro alla richiesta di revoca della concessione ad Autostrade. Ma ha lanciato più di un messaggio a ribelli, scissionisti e transfughi del M5s che stanno accasandosi nel Gruppo Misto.

Per approfondire leggi anche: Grillini in fuga, Senato in bilico

Si parla dell'addio ddell'ex ministro dell'Istruzione Lorenzo Fioramonti. "Non è che se Fioramonti se ne va c'è una scissione - spiega Patuanelli non senza un pizzico di perfidia - Pensava gli chiedessimo in ginocchio di restare, non è successo. Ci sono addii personali, ma non è un'emorragia: chi vuole uscire dovrebbe dimettersi come si era impegnato a fare, non andare nel Misto. Non vedo ragioni politiche dietro a queste uscite". E intanto i buoi continuano a scappare. L'ultimo parlamentare a dire addio al gruppo dei 5Stelle al Senato è stato Luigi Di Marzio che ha detto: "L'unico contributo che interessava era pigiare un pulsante".