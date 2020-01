Matteo Salvini invita Liliana Segre. Lei rifiuta: ho impegni

Declina per una «serie di impegni legati al Giorno della Memoria» l’invito del leader leghista Matteo Salvini, che dopo le polemiche degli ultimi mesi l’aveva invitata a partecipare a un convegno sulla prevenzione dell’antisemitismo, ma auspica che «nella Commissione contro lo hate speech deliberata dal Senato si potrà realizzare una fattiva collaborazione nell’interesse generale del popolo italiano». La senatrice a vita Liliana Segre si è rivolta così, in un messaggio, al segretario della Lega per fargli sapere che non potrà partecipare all’iniziativa, voluta proprio da Salvini e prevista giovedì a Roma.