Sì al referendum. Giorgia Meloni da sola per tagliare i parlamentari

Alla fine Giorgia Meloni è rimasta da sola a difendere il taglio dei parlamentari. Anche il Movimento Cinque stelle ha firmato per il referendum confermativo sul taglio degli eletti. Il numero minimo di firme di senatori per presentare il referendum è stato raggiunto e superato (ottenute 71 firme, la quota minima richiesta era 64). Contro il taglio degli onorevoli si sono aggiunti anche sei leghisti. Fratelli d'Italia resta così l'unico gruppo in Senato a non aver firmato per la consultazione: "Una scelta coerente - sottolinea sui social la leader di FDI - con i nostri voti in Parlamento, sempre a favore della diminuzione dei parlamentari. Una posizione che confermeremo quando si dovesse celebrare il referendum, chiedendo agli italiani di votare sì al taglio".