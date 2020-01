Testa a testa in Emilia Romagna, centrodestra a valanga in Calabria. È questa la fotografia degli ultimi sondaggi pubblicati sulle prossime elezioni Regionali mentre da oggi, come prescrive la legge, non saranno più rese note altre rilevazioni. In Emilia Romagna, secondo quanto affermato dai vari istituti demoscopici, la partita tra Stefano Bonaccini, candidato del centrosinistra, e Lucia Borgonzoni, portabandiera del centrodestra, si deciderà per un pugno di voti. Il governatore uscente è avanti per quasi tutti i sondaggisti. Ma di una percentuale che varia dai 3 a un solo punto. Le cosiddette "forchette" del margine di errore, insomma si sovrappongono. Mentre resta residuale il consenso del candidato dei 5 Stelle, Stefano Benini. I grillini, nella Regione che li ha visti nascere, dovrebbero restare abbondantemente sotto il 10%. Dal punto di vista dei voti di lista, la Lega è saldamente prima oltre il 30%, inseguita a una decina di punti dal Pd. Ma il sorpasso si era già verificato alle Europee.