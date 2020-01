Nellina Laganà, ecco l'ultimo scontro social su Matteo Salvini. Furia su Twitter

L'ultimo battibecco Nellina Laganà, l'attrice molto attiva sui social contro Matteo Salvini scomparsa la notte dell'8 gennaio scorso, ce l'ha avuto con tale ziacoca, account Twitter senza peli sulla lingua ma che poco si occupa di politica. Era proprio lei, non un militante leghista, a commentare il post in cui Laganà dava a Salvini del "verme nel formaggio" dopo la sua visita in un caseificio in Emilia Romagna.

"Salutami a soreta", il tweet di risposta dell'attrice a una battuta di ziacoca poi cancellata da Twitter. Parole che restano le ultime pronunciate in pubblico da Nellina prima della morte avvenuta sua casa di Catania all'età di 72 anni, al termina di una lunga malattia. Attrice di teatro e tv, aveva lavorato con mostri sacri come Gabriele Lavia e nella serie del commissario Montalbano.