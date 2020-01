Si avvia alla fine l'era di Luigi Di Maio come capo politico del Movimento 5 Stelle? A sostenerlo è il Fatto che sbatte l'indiscrezione in prima pagina. Di Maio, ministro degli Esteri del governo rossogiallo, potrebbe lasciare la guida dei 5Stelle "presto, forse prima del voto del 26 gennaio in Emilia-Romagna. Cioè prima della possibile, ennesima frana elettorale". Ma quando? Intorno "al 20-21 di questo mese, appena eletti i nuovi facilitatori regionali", scrive il quotidiano di Marco Travaglio.

Bomba che lo staff di Di Maio prova subito a disinnescare. "Smentiamo quanto riportato quest'oggi da Il Fatto Quotidiano, in un articolo a firma Luca De Carolis, in merito alle dimissioni da capo politico del MoVimento 5 Stelle Di Luigi Di Maio", si legge in una nota della squadra del capo politico del M5S che parla Di "fatto gravissimo". "Una narrazione, con tanto di fantomatica data delle dimissioni, che appare decisamente surreale", sostiene la nota, "un retroscena che riporterebbe il pensiero di svariate 'fonti' interpellate che sembrano però fare il tifo per una certa narrazione, quando nel pezzo alle fonti dirette viene riservata mezza riga di smentita. Appare anche singolare la scelta di aprire il giornale con questo falso retroscena quando lo stesso Di Maio in queste ore è impegnato in importanti dossier di politica estera, come la Libia, di forte interessa nazionale e che interessano la sicurezza del nostro Paese. E' un fatto gravissimo, che ci sorprende".