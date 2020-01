Marta Fascina nuova fiamma di Silvio Berlusconi. Cosa dice Cecchi Paone

Marta Fascina nuova fiamma di Silvio Berlusconi. Il gossip impazza sui siti ma è stato smentito da Alessandro Cecchi Paone. Ma andiamo con ordine. La Fascina sarebbe la nuova fiamma del Cavaliere che, dopo le feste, avrebbe lasciato Francesca Pascale con cui ha una relazione da circa dieci anni.

La Fascina è una deputata di Forza Italia, essendo stata eletta alle Politiche del 2018 alla Camera dei Deputati nella circoscrizione Campania 1. Alessandro Cecchi Paone, storico amico della Pascale, smentisce: “Un'enorme balla, un'enorme stupidaggine che mi sembra inverosimile, per me non c’è nulla di vero. Io non ne so nulla, per quanto mi riguarda non ci sono novità tra Francesca e il Presidente che stanno insieme da almeno dieci anni”.