Il vero sequestro dei migranti

Per giorni è andata in onda la sceneggiata di Matteo Renzi e dei suoi fedelissimi: «Sul caso della nave Gregoretti leggeremo le carte e decideremo solo dopo averle lette», hanno sciorinato in continuazione. Ancora sabato sera a Stasera Italia il capogruppo di Italia Viva in Senato, Davide Faraone, recitava la medesima litania. Non sapeva il poveretto che in contemporanea il suo collega Ettore Rosato diceva che Italia viva aveva ormai deciso per l’autorizzazione a procedere nei confronti di Matteo Salvini, perché il caso è identico a quello della nave Diciotti, su cui tutti loro avevano votato sì (all’epoca dalle fila del Pd). Ieri la sceneggiata ha avuto fine con una intervista dello stesso Renzi in cui ha ufficializzato l'intenzione di votare sì alla richiesta avanzata dal tribunale dei ministri, ammettendo per altro di non avere ancora «letto le carte».

Un po’ di ipocrisia viene meno, e meno male: nella storia della Repubblica italiana nessun parlamentare (salvo poche eccezioni in giunta) ha davvero letto le carte nemmeno quando si trattava di autorizzare il carcere per qualcuno dei loro colleghi. Ogni decisione è sempre stata politica, presa dai vertici dei partiti e i parlamentari si sono sempre adeguati quando c'era il voto palese e se sorpresa c'è stata è avvenuta solo quando è stato ammesso il voto segreto. Talvolta anche in questo caso senza avere letto un rigo delle cosiddette carte, hanno scelto i magistrati temendo comunque di essere linciati dall'opinione pubblica. E il voto segreto è la sola vera carta che avrà Salvini per scampare il processo: basta che lo chiedano 10 senatori in aula, e che dica sì (cosa quasi scontata) il presidente del Senato, Maria Elisabetta Casellati, unico giudice su questo.

Stiamo parlando dunque solo di politica, e chi sta in maggioranza è ben contento di consegnare ai giudici un capo dell’opposizione ritenuto troppo forte e per giunta un po’ gradasso e antipatico a molti suoi colleghi. Politica è anche la scelta di non arrivare a una decisione dell’aula di palazzo Madama prima del voto per le regionali in Emilia Romagna e Calabria perché un Salvini mandato a processo dai suoi colleghi farebbe la vittima avvantaggiandosene nelle urne, come insegna la storia...

